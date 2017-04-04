Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: В России и в мире: сходство и различия

Помимо того что я являюсь директором фонда КАФ, я еще возглавляю совет директоров всемирной организации WINGS [World Initiative for Grant-makers Support], которая объединяет по всему миру инфраструктурные организации, работающие в сфере филантропии. В WINGS свыше 100 членов, и они помогают более чем 100 000 филантропических организаций из разных стран. На прошлой неделе прошел очередной форум WINGS (WINGSForum 2017, 22–24 февраля, Мехико. – «Ведомости»), который проходит раз в три года, и там был представлен доклад о состоянии инфраструктуры филантропии в мире.

Хотелось бы начать с определений. О чем, собственно, идет речь? Инфраструктура – это вообще-то среда: среда, необходимая для достижения целей, потенциала филантропии там, где она находится. И в ней много разных составляющих элементов, каждый из которых так или иначе работает на усиление этих благоприятных условий. Это и законодательная среда, и налоговая, это и доверие к организациям, и т. д.

Поэтому одно дело – среда, другое – институты. Говорить сегодня мы будем по большей части об институтах инфраструктуры, которые создают те самые благоприятные условия.

История

Пункт первый. Хочу сказать, что 1924 год, который обозначен [на слайде в презентации], – это год создания моей собственной организации CAF. Мне очень приятно представлять одну из старейших и одну из крупнейших организаций в мире в сфере поддержке филантропии. Они медленно начали создаваться с начала ХХ в. В первую очередь в Северной Америке и Великобритании, и так было до второй половины ХХ в. – ни в каких других местах институтов инфраструктуры не было. А вот в 1990-х и 2000-х гг. начался бум инфраструктуры, когда она стала развиваться и в континентальной Европе, и в других частях мира, в том числе у нас в стране.

Мария Черток Окончила социологический факультет МГУ. До прихода в КАФ в 1997 г. работала в московском офисе Фонда Форда. Председатель совета директоров WINGS, член редколлегии журнала Alliance и соорганизатор Мемориальной премии им. Ольги Алексеевой.

CAF в России открылся в 1993 г., «Форум доноров» (партнерство крупнейших российских и иностранных благо­твори­тель­ных (донорских) организаций, работающих в России. – «Ведомости») – в 2002 г. Сейчас инфраструктуры все еще больше в Северной Америке и Европе, но уже довольно много и в других частях мира. Надо очень четко понимать, что рост инфраструктуры и рост самой филантропии – это очень связанные вещи.

Что интересно: инфраструктурные организации появляются, институты развиваются, но денег у них мало. 80% общемирового бюджета на инфраструктуру, составленного, понятно, из огромного количества разных источников, находится в Северной Америке.

Бюджеты

Медианный бюджет очень многих инфраструктурных организаций (порядка 60, которые отвечали на вопросы этого исследования) составляет неплохую сумму $800 000 в год. А в России по-разному, конечно. Одна инфраструктурная организация с таким бюджетом точно есть – это КАФ, а вот насчет остальных я не уверена. В мире тренд восходящий: в 2014 г. средний бюджет был $600 000, а в 2017 г. стал $800 000 по миру. Но у нас, мне кажется, лучше не становится – наоборот, все только хуже.

Три основных источника финансирования: первый – благотворительные фонды, их гранты, второй – корпорации, третий – государство, смесь международного и местного финансирования. Как правило, местное превалирует, а в России теперь совсем уже превалирует. Но тем не менее для российской инфраструктуры абсолютно актуальны все три источника. И очень диверсифицированный портфель доходов.

Приоритеты

Доклад WINGS представляет рекомендации по развитию инфраструктуры, которые, мне кажется, актуальны в том числе и для России тоже.

Один из важнейших приоритетов – это транспарентность, прозрачность, это то, чем занимаются эти организации.

Фонд поддержки и развития филантропии КАФ Некоммерческая организация, зарегистрирована в 2012 г. учредитель – «CAF Россия» (филиал CAF (Charities Aid Foundation), некоммерческой организации, начавшей работу в Великобритании в 1924 г.), работает в стране с 1993 г. Ежегодно реализует более 20 благотворительных программ в сотрудничестве с ведущими российскими и международными компаниями. Грантовый фонд в 2014/15 финансовом году (с мая 2015 г. по апрель 2016 г.) – более 437 млн руб. Доходы и расходы – 468,06 млн руб. Из доходов 448,14 млн руб. составляют добровольные пожертвования. Расходы: целевые пожертвования в рамках программ – 266,24 млн руб., пожертвования через ИНВП и «Благо.ру» – 30,7 млн руб., программные расходы – 151,16 млн руб., административные расходы, маркетинг, развитие и т. п. – 19,9 млн руб.

Инфраструктурные организации должны отдавать приоритет деятельности, которая действительно ведет к развитию благотворительности. Этот очень сложный момент – понять и оценить, что однозначно послужит решению этой задачи, а что под сомнением.

Заниматься созданием благоприятной законодательной среды чрезвычайно актуально и во всем мире, и в России, в частности, тоже актуально. С этим есть проблемы – не только у нас, но даже в самых развитых странах.

Прошлый год у нас был годом оценки. Но речь идет даже не об оценке как таковой, а о влиянии самих инфраструктурных организаций. Как вы понимаете, довольно сложно объяснять, чем инфраструктурные организации занимаются и в чем суть их деятельности. И если они не начнут сами о себе такую информацию создавать и делать публичной, то и финансовые перспективы будут скорее всего не самые радужные. Впрочем, в исследовании был специальный вопрос о том, какие вызовы есть у инфраструктурных организаций. Из ответов следует, что в целом по миру инфраструктурные организации обладают долгосрочной финансовой устойчивостью и не похоже, чтобы это было главной проблемой. (Но сделаю ремарку: для России проблема обеспечения финансовой устойчивости сейчас актуальна в большей степени, чем во многих других странах.)

Как оценивать

В другой своей работе WINGS предложила концепцию под названием 4С, которая сейчас всячески развивается в инструмент оценки воздействия инфраструктуры. И эти 4C – четыре области, в которых инфраструктура дает заметные результаты, заметные в том числе для тех, для кого она работает. Первое С – capacity, т. е. увеличение собственных филантропических ресурсов, второе – capability: знания, навыки, умения, которые инфраструктура развивает в своем секторе. Третье – connection: связи, отношения, которые возникают благодаря инфраструктуре, например членские организации. И последнее – credibility: это собственно репутация, это доверие к инфраструктурным организациям. Мне кажется, все четыре области результатов чрезвычайно для нас актуальны и можно уже попробовать их использовать для оценки деятельности.

Где создавать

Важно развивать партнерство, способствующее развитию благотворительности, важно развивать инфраструктуру там, где она нужнее всего.

Если мы посмотрим на карту России, то где сконцентрированы инфраструктурные организации? В крупных городах. Тогда как, наверное, правильно было бы этот ресурс иметь и в других частях страны, может быть, менее привилегированных с этой точки зрения.

В вопросе о первичном и вторичном, о курице и яйце; в нашем случае, я думаю, очень часто инфраструктура является курицей. Мы [КАФ] в конце февраля выпустили отчет о развитии фондов местных сообществ в малых городах и на сельских территориях. Прекрасный пример того, как совместные усилия многих инфраструктурных организаций привели к тому, что филантропия развивается там, где ей, казалось бы, нет места. Потому что там вообще нет ничего: ни ресурсов, ни продуктивных отношений. И все появилось благодаря тому, что инфраструктурные организации смогли создать там благотворительность.

Автор – директор фонда поддержки и развития филантропии КАФ