Миллиарды пошли в полиэфир

Сейчас в России нет производства синтетических волокон
Максим Стулов / Ведомости
Продукция Ивановского полиэфирного комплекса (ИПК) должна заместить импортное сырье для легкой промышленности, которая станет основным потребителем, передал через представителя гендиректор компании Сергей Николаев. Это, по его словам, крупнейший инвестпроект в производстве сырья для легкой промышленности в России. Сейчас в стране нет производства синтетических волокон, основной поставщик – Китай, подтверждает президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.