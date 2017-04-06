Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Миллиарды пошли в полиэфир

Продукция Ивановского полиэфирного комплекса (ИПК) должна заместить импортное сырье для легкой промышленности, которая станет основным потребителем, передал через представителя гендиректор компании Сергей Николаев. Это, по его словам, крупнейший инвестпроект в производстве сырья для легкой промышленности в России. Сейчас в стране нет производства синтетических волокон, основной поставщик – Китай, подтверждает президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.