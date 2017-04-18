Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Для вкладчиков кредитов не жалко

Для вкладчиков кредитов не жалко

Центробанк сможет пролонгировать кредиты, выданные АСВ на пять лет. Без такой поблажки агентство, одолжившее у Центробанка более 1,7 трлн руб., не сможет в срок вернуть средства, взятые на выплаты вкладчикам и санации банков
АСВ (на фото – гендиректор Юрий Исаев) получит гарантированную отсрочку по кредитам
АСВ (на фото – гендиректор Юрий Исаев) получит гарантированную отсрочку по кредитам
Андрей Махонин / Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), занявшее у Центробанка более 500 млрд руб. на выплаты вкладчикам рухнувших банков и более триллиона на санации банков, сможет пролонгировать срок этих кредитов. Срок пролонгации – пять лет. Соответствующие поправки поддержал комитет Госдумы по финансовому рынку, передало агентство «Прайм». Председатель комитета Анатолий Аксаков подтвердил это «Ведомостям». По его словам, поправки приводят в соответствие нормы закона о ЦБ и страховании вкладов. ЦБ выделяет кредит на пять лет, а санация может длиться 10 и пролонгация объективно необходима, указывает он: работа с конкурсной массой банков-банкротов и пополнение фонда страхования вкладов платежами банков требует времени.

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