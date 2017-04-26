Выборы не к месту

Назначение депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета «Единой России» Сергея Железняка кремлевским куратором парламента затягивается. Вакансия замначальника управления внутренней политики администрации президента свободна с декабря 2016 г., о возможном назначении на этот пост Железняка в январе написал «Коммерсантъ», позже это подтверждали и собеседники «Ведомостей».

Об этом назначении сообщили раньше времени и «разные силы, возможно, начали этому противостоять», поясняет собеседник, близкий к администрации президента. Об этих затруднениях знает и человек, близкий к руководству «Единой России». Собеседник, близкий к руководству Госдумы, говорит, что переход Железняка состоится, а международными вопросами в партии займется зампред Госдумы Петр Толстой. Другой собеседник в нижней палате, напротив, утверждает, что на должность куратора парламента на днях уже взяли одного из референтов администрации.

В случае ухода Железняка из Думы в Москве придется проводить довыборы по 204-му Перовскому округу, а выборы Москве очень невыгодны, потому что «на них соберутся все кому не лень» – например, экс-депутат Дмитрий Гудков, поясняет собеседник, близкий к думскому руководству. Довыборы невыгодны и единороссам, добавляет человек, близкий к руководству партии: никаких идей о кандидатурах на замену Железняку пока нет, потому что нет ярких депутатов. По словам собеседника, трудоустройству Железняка мешают ситуация с детьми (обе его дочери живут и работают за границей, этим объясняется более тщательная проверка документов) и нежелание Москвы проводить довыборы.

У Железняка изначально был конфликт с вице-мэром Анастасией Раковой, которая курирует в правительстве Москвы все вопросы, связанные с выборами, знает близкий к мэрии человек. По его словам, разногласия были связаны с тем, что Железняк вел свою предвыборную кампанию без оглядки на мэрию. Но помешать переходу депутата в администрацию президента Ракова не смогла и он может перейти на новую работу в середине мая, говорит собеседник. Москва уже готовится к предстоящим довыборам, но явных кандидатов пока нет, добавляет он.

Пресс-секретарь Железняка сообщила, что комментировать пока нечего, сам он не ответил на звонки «Ведомостей». Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова также не ответила на звонки «Ведомостей».

Желающих нет О желании поучаствовать в возможных довыборах по округу № 204 не объявлял пока никто. Гудков намерен сосредоточиться на выборах мэра Москвы, в «Яблоке» этот вопрос пока не обсуждали, а единороссы пообещали определиться, когда «эта ситуация появится физически».

Традиционно Перовский округ – это довольно лояльные районы, но многое будет зависеть от того, будет ли сглажена напряженность вокруг пятиэтажек, считает политолог Михаил Виноградов, подготовивший доклад о том, как проходили недавние встречи жителей с главами управ по проблемам реновации. «В Вешняках четыре пятиэтажки, в Новогирееве есть недовольство, но там глава управы вел себя подчеркнуто разумно и не множил недовольство собравшихся», – рассказал эксперт. По его словам, ситуация в случае обострения может стать проблемной для власти.

Политолог Дмитрий Орлов считает, что, если мэрия не найдет адекватных методов реагирования на программу реновации, это может угрожать результатам осенних муниципальных выборов. А на довыборах в Госдуму технологи смогут «сконцентрироваться» и найти сильного игрока, допускает он: «В любой межвыборный период кампании находится яркий политик». Оппозиция грамотно воспользовалась реновацией, чтобы раскачать ситуацию, потому что вопрос жилья для людей всегда является приоритетным, добавляет политолог Константин Костин. Тема сейчас на подъеме, но, как только опубликуют реальные графики работ, волна спадет и то, что оппозиция так заложилась в нее, наоборот, станет ошибкой, уверен он.

Далеко не все, кого программа реновации затрагивает, ее противники, но есть ведь и общий фон, проблемное поле, на котором выросла не только реновация, отмечает политолог Константин Калачев: «Проблемных точек хватает, протестные настроения растут, отношение к московской власти имеет тенденцию к ухудшению. Да и оппозиции легче сосредоточиться на одном округе». Досрочные выборы явно будут непростыми, но многое определит состав участников и их способность договариваться между собой, правильный выбор доминант кампании, рассуждает Калачев. Тема реновации раскручена, так что ее наверняка возьмут на вооружение – хотя бы в поиске волонтеров для кампании, а они могут быть не только из Перова, заключает он.