Цифры. Тенденции. События

Опыт не главное

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал ФАС в споре о концессии с минстроем Астраханской области. Как решила ФАС, министерство предъявило незаконные требования к участникам конкурса по концессии на систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД, ограничив их количество. К участию в конкурсе допускались только те организации, которые ранее финансировали по концессионным или аналогичным соглашениям создание объектов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. При этом финансирование должно было составлять не менее 600 млн руб. Требование необоснованно, заявил замруководителя ФАС Рачик Петросян: ему не соответствуют многие компании с опытом аналогичных работ по госзаказу, которые выполняли их за свой счет. Ведомости