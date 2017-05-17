Сельское хозяйство оказалось под санкциями

Под украинские санкции согласно указу Петра Порошенко от 15 мая 2017 г. попал ряд российских сельскохозяйственных предприятий. Среди них Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, связанный с семьей министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Компания не сотрудничает с Украиной, поэтому санкции никак на ней не скажутся, заявил «Ведомостям» гендиректор агрокомплекса Евгений Хворостина. Также санкциями ограничены крупнейший российский производитель подсолнечного масла «Юг Руси» и экспортер сельхозпродукции «Астон». Представитель «Юга Руси» от комментариев отказался. «Астон» с 17 октября входит в санкционный список Украины, но не ощущает ограничений, сообщил представитель этой компании. Производитель вина «Массандра», тоже оказавшийся в украинском списке, не первый год работает под европейскими санкциями и уже три года не поставлял продукцию на Украину, отметила гендиректор Янина Павленко. Ведомости

Продажи Roust выросли на четверть

Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико сообщил о росте продаж в натуральном выражении по итогам I квартала 2017 г. на 12% год к году, или на 613 девятилитровых коробов. Заметнее всего выросли продажи в России – на 25,4%, что связано с ростом легального рынка водки, пояснила компания. Кроме того, она разрешила некоторые временные проблемы с поставками и оптимизировала уровень запасов. В I квартале Roust начал выпуск брендов эконом-сегмента, которые помогут увеличить его долю в сегменте массовой водки. Выручка Roust в январе – марте увеличилась на 15,4% до $130 млн, в основном за счет вклада российского бизнеса, а также продолжения роста в Польше. Ведомости

«Лента» ждет инвесторов

Крупный продовольственный ритейлер «Лента» сообщил о заключении договора со Сбербанком об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 10 млрд руб. Средства пойдут на финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы, включая полное или частичное рефинансирование кредитов других банков, оплату строительно-монтажных работ и прочих расходов, отмечается в документах ритейлера. Кроме того, 18 мая «Лента» соберет заявки на размещение биржевых облигаций на 5 млрд руб., рассказал источник на банковском рынке. прайм, Интерфакс

Пиво и вино первыми выйдут в сеть

Минфин предлагает начать онлайн-продажи алкоголя с пива и вина с защищенным географическим указанием и защищенным местом происхождения, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. В случае успешной реализации проекта легальные игроки смогут продавать любую другую алкогольную продукцию онлайн с 1 июля 2018 г. Законопроект уже разработан и концептуально поддерживается на 95%, заявил Сазанов. Интерфакс