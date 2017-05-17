Вкратце
Сельское хозяйство оказалось под санкциями
Под украинские санкции согласно указу Петра Порошенко от 15 мая 2017 г. попал ряд российских сельскохозяйственных предприятий. Среди них Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, связанный с семьей министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Компания не сотрудничает с Украиной, поэтому санкции никак на ней не скажутся, заявил «Ведомостям» гендиректор агрокомплекса Евгений Хворостина. Также санкциями ограничены крупнейший российский производитель подсолнечного масла «Юг Руси» и экспортер сельхозпродукции «Астон». Представитель «Юга Руси» от комментариев отказался. «Астон» с 17 октября входит в санкционный список Украины, но не ощущает ограничений, сообщил представитель этой компании. Производитель вина «Массандра», тоже оказавшийся в украинском списке, не первый год работает под европейскими санкциями и уже три года не поставлял продукцию на Украину, отметила гендиректор Янина Павленко. Ведомости
Продажи Roust выросли на четверть
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико сообщил о росте продаж в натуральном выражении по итогам I квартала 2017 г. на 12% год к году, или на 613 девятилитровых коробов. Заметнее всего выросли продажи в России – на 25,4%, что связано с ростом легального рынка водки, пояснила компания. Кроме того, она разрешила некоторые временные проблемы с поставками и оптимизировала уровень запасов. В I квартале Roust начал выпуск брендов эконом-сегмента, которые помогут увеличить его долю в сегменте массовой водки. Выручка Roust в январе – марте увеличилась на 15,4% до $130 млн, в основном за счет вклада российского бизнеса, а также продолжения роста в Польше. Ведомости
«Лента» ждет инвесторов
Крупный продовольственный ритейлер «Лента» сообщил о заключении договора со Сбербанком об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 10 млрд руб. Средства пойдут на финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы, включая полное или частичное рефинансирование кредитов других банков, оплату строительно-монтажных работ и прочих расходов, отмечается в документах ритейлера. Кроме того, 18 мая «Лента» соберет заявки на размещение биржевых облигаций на 5 млрд руб., рассказал источник на банковском рынке. прайм, Интерфакс
Пиво и вино первыми выйдут в сеть
Минфин предлагает начать онлайн-продажи алкоголя с пива и вина с защищенным географическим указанием и защищенным местом происхождения, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. В случае успешной реализации проекта легальные игроки смогут продавать любую другую алкогольную продукцию онлайн с 1 июля 2018 г. Законопроект уже разработан и концептуально поддерживается на 95%, заявил Сазанов. Интерфакс