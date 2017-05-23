Законные сомнения

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник поддержала два депутатских законопроекта о лишении российского гражданства за терроризм. Если документ примут, то поправки позволят лишать гражданства преступников, осужденных за терроризм или экстремизм и получивших российский паспорт не по рождению.

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон о гражданстве поддерживаются правительством в целом. Но к поправкам в закон о гражданстве есть замечания: нужно урегулировать вопрос об определении правового статуса лица, лишенного гражданства, после отбытия им наказания, считает Белый дом. Нужен также запрет на повторное обращение такого лица с заявлением о приобретении гражданства, сказано в отзыве. Поправки в Уголовный кодекс относительно лишения гражданства пока не внесены в Госдуму и лишь отправлены на получение отзыва.

Потенциал применения По статистике судебного департамента за 2016 г., всего по статье 205 УК («террористический акт») было осуждено 28 человек, по связанным с ней статьям 205.1–205.5 и 206 – 182 человека, а по «экстремистским» статьям 280, 280.1, 282 и 282.1–282.3 – 571 человек. Сколько из них приобрели гражданство не по рождению, данных нет.

Несмотря на замечания правительства, уже во вторник профильный комитет по госстроительству рассмотрит эти законопроекты ко второму чтению, пока поправки к нему только технические, рассказали несколько собеседников в аппарате. Многие хотят расширить круг наказываемых лиц и лишать гражданства не только за терроризм, но комитет собирается настаивать на своей позиции, знает один из собеседников: «Замечания правительства очень абстрактные – очевидно, что человек будет считаться лицом без гражданства, такие люди есть». Все может поменяться в ходе заседания комитета, пока инструкций, как править законопроект, ни у кого нет, говорит другой аппаратчик. Непонятно одно: каким именно образом этот законопроект должен помочь бороться с терроризмом, удивляется еще один собеседник в аппарате.

В первом чтении Дума одобрила законопроект в минувшую пятницу, на сбор поправок дали три дня. На пленарном заседании единоросс и руководитель комитета по госстроительству Павел Крашенинников настаивал, что это не лишение гражданства, а отмена решения по вопросам гражданства: если «натурализованный» россиянин в заявлении на гражданство обещал соблюдать Конституцию, а потом этого не сделал, это является «заведомо ложными сведениями», за которые можно лишить гражданства. Депутаты при обсуждении предложили подумать о расширении составов и лишать гражданства за многие другие преступления.

Внесение законопроекта тоже не далось депутатам легко: сначала лидерами всех фракций был внесен «неправильный» законопроект – по первому тексту выходило, что лица с приобретенным гражданством лишаются его, как только будут осуждены, но в Конституции сказано, что гражданство является единым и равным независимо от оснований приобретения и не может быть изъято. Депутатам пришлось перевнести законопроект, разбив его на три части – поправки в УРК, в закон о гражданстве и отдельно в Уголовный кодекс. Под новой версией подписался в том числе и председатель Думы Вячеслав Володин. Согласно «исправленной» версии речь идет не об изъятии гражданства, а об отмене решения о натурализации тех, кто нарушил обещание соблюдать Конституцию. Человек, близкий к администрации президента, рассказывал «Ведомостям», что первый вариант поправок исходил от думского руководства, которое проявило инициативу, не зная, что в Государственно-правовом управлении президента законопроект уже разработан и готов к внесению. Человек, близкий к руководству Думы, уверял, что оба законопроекта писались в нижней палате и основаны на антитеррористическом пакете Ирины Яровой.

Законодатель выбрал странный механизм, полагает адвокат Оксана Гринкевич: по закону о гражданстве его можно лишить за установленную судом подачу ложных сведений, предлагается же обязать таких лиц соблюдать часть законов под угрозой лишения гражданства. Логичнее внести новое наказание в Уголовный кодекс, считает она.