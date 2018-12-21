Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4722 от 21.12.2018 под заголовком: Рубль поплыл за нефтью

Рубль резко подешевел вслед за нефтью

Евро подорожал за день на 1,3 рубля, доллар – на 0,8 рубля
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В четверг на бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2017 г. опустилась ниже $55 за баррель. В 12.03 мск за бочку трейдеры давали $54,83. К 19.50 мск баррель Brent стоил еще меньше – $54,76.

Спекулянты боятся замедления мировой экономики из-за торговых войн и роста процентных ставок, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: «Увеличение спроса – основной драйвер роста цен, тем более в сочетании с ростом добычи (в большей степени в США). Если рост спроса в 2019 г. резко замедлится, то возможен переизбыток нефти». Он не уверен, что ситуация улучшится, даже если страны – участницы соглашения ОПЕК и не-ОПЕК сократят добычу на 1,2 млн барр. в сутки с 2019 г., о чем они договорились в декабре. Россия, в частности, обязалась сократить добычу на 228 000 барр. в сутки.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике