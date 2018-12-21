Рубль резко подешевел вслед за нефтью

Евро подорожал за день на 1,3 рубля, доллар – на 0,8 рубля

Статья опубликована в № 4722 от 21.12.2018 под заголовком: Рубль поплыл за нефтью

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Падение ниже $50 – возможный, но не очень вероятный сценарий Jae C. Hong / AP

В четверг на бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2017 г. опустилась ниже $55 за баррель. В 12.03 мск за бочку трейдеры давали $54,83. К 19.50 мск баррель Brent стоил еще меньше – $54,76.

Спекулянты боятся замедления мировой экономики из-за торговых войн и роста процентных ставок, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: «Увеличение спроса – основной драйвер роста цен, тем более в сочетании с ростом добычи (в большей степени в США). Если рост спроса в 2019 г. резко замедлится, то возможен переизбыток нефти». Он не уверен, что ситуация улучшится, даже если страны – участницы соглашения ОПЕК и не-ОПЕК сократят добычу на 1,2 млн барр. в сутки с 2019 г., о чем они договорились в декабре. Россия, в частности, обязалась сократить добычу на 228 000 барр. в сутки.