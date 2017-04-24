Турецкий историк против турецкой версии истории

Двойное убийство произошло в Берлине 17 апреля 1922 г. Арам Ерганян и Аршавир Ширакян догнали Джемаля Азми и Бехаэддина Шакира, которые в окружении семей шли от знакомых по фешенебельной Уландштрассе; Ширакян убил Азми и ранил Шакира, Ерганян добил Шакира выстрелом в голову, после чего армяне скрылись и никогда не были найдены.

Это была важная часть операции «Немезида»: армянская партия «Дашнакцутюн» выслеживала и ликвидировала турецких официальных лиц, повинных, по ее мнению, в организации геноцида турецких армян в 1915 г., когда, по армянским оценкам, жизни лишились 1,5 млн человек. Первый из тех, кого настигли мстители, Джемаль Азми, губернатор Трабзона, имел кличку «трабзонский мясник» за участие в геноциде; второй – Бехаэддин Шакир, один из основателей Партии младотурок, или единения и прогресса, правящей партии, чья деятельность и привела к массовому убийству армян, – был идеологом геноцида. И теперь это точно известно благодаря турецкому историку Танеру Акчаму, а он рассказал об этом The New York Times.

Копию подтверждающий это телеграммы Акчам обнаружил в документах, приготовленных к суду над младотурками. Архив этих документов в 1922 г. был вывезен из Турции в Иерусалим, в Армянский патриархат, где его – листок за листком – сфотографировал армянский монах. Эти-то фотографии и дешифровал Акчам. Содержание телеграммы, если Акчам прав, не оставляет камня на камне от официальной позиции Турции: это ясно выраженное официальное намерение совершить массовые убийства.

Турецкая позиция состоит в том, что, во-первых, число жертв сильно преувеличено, во-вторых, это жертвы войны и связанных с ней лишений и вооруженных действий, а в-третьих, турецкие армяне играли на стороне России, противницы Турции.

Танер Акчам – последовательный и настойчивый критик нынешних турецких порядков; некогда ему удалось сбежать из турецкой тюрьмы и получить политическое убежище в Германии, сейчас он работает в США. По его мнению, Турция и Армения должны хотя бы выслушать друг друга, а без признания геноцида Турция не сможет стать демократической и присоединиться к Европе. Свое открытие, «последний кирпичик в стену», как он его называет, Акчам обнародовал своевременно: 24 апреля день памяти геноцида. Но и несвоевременно тоже.

Еще два года назад, в столетие геноцида, мечты Акчама не выглядели чистой фантазией, робкая надежда была; но сегодня, когда после референдума президент Турции Реджеп Эрдоган взял весьма решительно курс на особость Турции, – нет и надежды. Надеяться теперь, наверное, остается на то, чтобы не вернулись времена Партии единения и прогресса.