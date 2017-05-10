Тост за русский народ

День Победы в Великой Отечественной войне остается одним из главных праздников для россиян, но в последнее время официальная пропаганда концентрирует внимание на победе, на заслугах советского (и даже отдельно русского) народа, противопоставляя его другим народам антигитлеровской коалиции (и даже другим народам СССР). Ужас самой войны, огромные людские потери, приведшую к ним бездарность советского руководства и неэффективность того государства нынешняя официальная Россия старается не замечать.

Результаты этого, например, таковы. По данным фонда «Общественное мнение», за 12 лет доля положительно оценивающих роль Сталина во время войны выросла с 40 до 50% (доля оценивающих отрицательно сократилась с 11 до 8%). Это важно для нынешней власти.

Что делал Сталин перед войной? Методично зачищал политическое пространство – ликвидировал не только тех соратников по партии, кто мог бы стать ему конкурентом, но всех, в отношении кого могли появиться малейшие сомнения. Обескровил руководство армии, подозревая генералов в лояльности и опасаясь военного переворота. Сажал в тюрьмы ученых, инженеров и конструкторов. В целом делал ставку на все более лояльных и все менее компетентных управленцев и экспертов. В итоге, в частности, ошибки в военном планировании («воевать будем на чужой территории») привели к нерациональному размещению оборонных производств. Внешняя политика, сотрудничество с гитлеровской Германией, ошибки в оценке ее планов и возможностей также катастрофически сказались на положении Красной армии в первый год войны.