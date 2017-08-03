Renault на взлете

Успехи Renault-Nissan воспринимаются в России чуть ли не как свои М. Стулов / Ведомости

Долгое время за первое место на глобальном автомобильном рынке соперничали два гиганта – группы General Motors (GM) и Toyota. В кризисный 2008 год американцы, лидировавшие более 70 лет, уступили японцам, в 2011 г. – вернули первое место на фоне землетрясения и цунами в Японии, но лишь на год. Начиная с 2016 г. интрига усилилась – число претендентов на мировое господство стало расти. Первыми в ставшее традиционным состязание вклинились немцы. В 2016 г. группа Volkswagen (VW), несмотря на скандал с выбросами дизелей, продала в мире 10,31 млн автомобилей и стала новым лидером рынка. Toyota сумела тогда реализовать 10,18 млн автомобилей, GM – 10,01 млн. Но не успел рынок привыкнуть к новому лидеру, как на сцене появился еще один претендент – группа Renault-Nissan. По итогам первого полугодия 2017 г. франко-японский альянс продал на глобальном рынке 5,27 млн машин и вышел на первое место (второй результат показал VW – 5,15 млн шт.). Президент альянса Карлос Гон заявил о претензиях на мировое лидерство и по итогам всего 2017 года.

Что помогло альянсу стремительно взлететь? Во-первых, рост собственных продаж. В первом полугодии 2017 г. Renault увеличила их на 10,4% до 1,88 млн автомобилей, Nissan – на 5,6% до 2,89 млн шт. Но во многом выходу в лидеры альянс обязан японской Mitsubishi Motors, контроль в которой осенью 2016 г. получил Nissan. В январе – июне 2017 г. Mitsubishi продала в мире почти 0,5 млн машин (рост на 2,4%) – почти 10% всех машин обновленного альянса.

Успехи Renault-Nissan воспринимаются в России чуть ли не как свои. Еще бы – Renault с конца 2016 г. контролирует «АвтоВАЗ», крупнейшего в нашей стране автопроизводителя. Россия теперь для Renault второй рынок после Франции. Участие в капитале «АвтоВАЗа» дает заметную прибавку и в общих продажах альянса: в первом полугодии 2017 г. в России было продано более 140 200 автомобилей Lada (рост на 13%). И эта прибавка будет расти, ведь российский рынок после затяжного падения (в 2013–2016 гг.) вернулся к росту, а Lada, занимающая на нем почти 20%, постепенно увеличивает долю. Растет и общая доля альянса на российском рынке: в первом полугодии 2017 г. – на 1,6 п. п. до 34,8%, по данным АЕБ. Для сравнения: доля группы VW осталась стабильной – 11,1%, группы Toyota – снизилась на 0,6 п. п. до 7,6%.

Впрочем, российский рынок относительно глобального – крошечный. На него приходится 1,5% мировых продаж автомобилей, и эта доля в обозримой перспективе вряд ли заметно изменится. Куда важнее для мировых автоконцернов был и будет рынок Китая с его гигантской 30%-ной долей, страны Европы, Америки.

У франко-японского альянса есть все шансы сохранить первенство. Он делает ставку на массовый сегмент, расширяет линейку кроссоверов, популярность которых в мире только растет, лидирует в производстве электромобилей. Будет помогать альянсу и продолжающаяся унификация платформ, которая позволяет экономить участникам на разработке новых моделей, закупках и проч. и в конечном итоге – предлагать конкурентные для бюджетного сегмента цены.