Как авторское право тормозит прогресс

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Культурное наследие должно надежно храниться в открытом доступе Robert Pratta / Reuters

В своей знаменитой книге «Гении и аутсайдеры» Малькольм Гладуэлл пишет о «правиле 10 000 часов». Именно столько времени требуется, чтобы развить способности. За это время человек становится профессионалом и глубоко погружается в свою сферу, возможно, не так уж часто контактируя с посторонней информацией, потому что по-настоящему ценные знания редко попадают в общее информационное поле. На этапе формирования профессиональных навыков и оттачивания способностей возникает своеобразный эффект тоннеля. Наше увлечение работает как шоры у лошади, помогая нам бежать прямо к намеченной цели, следовать за нашими интересами. Таким образом, устанавливается не только «порог вхождения», но и ограничения для распространения информации, мешающие соприкосновению смежных сфер. Так эффект специализации, характерный для книжной культуры и научной индустрии, приводит к тому, что, достигая компетенции, мы вместе с тем оказываемся в плену узкого кругозора и ограничений информационной среды. Мы можем понять и сделать так же, мы можем улучшить, но нам не так легко придумать что-то новое.

Описывая инновационную среду в трилогии «Информационная эпоха», Мануэль Кастельс указывает на существование определенного «уровня инноваций» в современных технополисах. Инновации возникают в результате синергии разных элементов, т. е. не из их сложения, а из их взаимодействия. После «10 000 часов» к мастеру своего дела должна прийти информация из смежной области или параллельной реальности, те самые новые подходы и смежные идеи, которые позволят использовать идеи и инструменты из привычной сферы в новом контексте либо приведут к изобретению новых инструментов – или новых потребностей. В совместном исследовании Ассоциации интернет-издателей и ассоциации «Открытая наука» «Инфраструктура ноосферы» способность производить инновации называется эффектом суперкомпетенций. Чтобы возникновение суперкомпетенций стало возможным, необходимо обеспечить условия для распространения информации, и впервые в известной нам истории человечества это достижимо благодаря скорости и всеохватности новых медиа, которые в пророческой статье 1974 г. для газеты Saturday Review Андрей Сахаров называл всемирной информационной системой.