Наука - дело темное
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Российская наука переживает не худшие времена: Владимир Путин торжественно награждает молодых ученых за важные открытия и научные разработки, доля публикаций российских авторов в авторитетных международных научных журналах растет. Но общество не замечает этого: большинство россиян не может назвать ни одного достижения не только отечественной, но и мировой науки за последние десятилетия.
По данным январского опроса ВЦИОМа, каждый второй россиянин считает, что мировая наука сейчас находится на подъеме, а еще 37% уверены, что отечественная наука лишь немного от нее отстает. Но чем там в своих кабинетах занимаются эти ученые – загадка: 72% респондентов не смогли вспомнить ни одного недавнего открытия, а остальные отметили разработки в сфере ВПК и космической отрасли. На последних местах – физика, химия и биология. Да и научные познания самих россиян достаточно скромные, следует из опроса «Левада-центра». Предложив респондентам семь суждений из разных областей знаний (все – из курса школьной программы), социологи попросили ответить, ложные они или верные. Правильно ответили на 6–7 вопросов 9,5% человек, на 4–5 вопросов – 30,5%. Раньше было еще хуже: по словам социолога «Левады» Ольги Шуваловой, уровень научной грамотности россиян растет последние девять лет.
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