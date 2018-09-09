Как Путин не оправдал ожиданий

Телеобращение Владимира Путина к народу 29 августа, в котором президент фактически поддержал непопулярную у граждан идею повышения пенсионного возраста, предложил ряд поблажек, не оправдало надежд: оценки работы президента, премьера и партии власти остались такими же низкими, как и до выступления Путина.

Пик одобрения работы Путина в 2018 г. пришелся на выборный март: тогда его работу на посту президента положительно оценивали 80% опрошенных ФОМом. Его рейтинг, несмотря на дистанцирование от темы, пошел вниз вместе с рейтингами Дмитрия Медведева и «Единой России» после того, как премьер анонсировал повышение пенсионного возраста, а Госдума голосами единороссов приняла правительственный законопроект в первом чтении. И телевыступление, которое было призвано переломить негативную тенденцию, не сработало. За несколько дней до обращения, 26 августа, «хорошо» работу Путина оценивало 63% респондентов ФОМа, а 2 сентября – 66%. Оценка работы премьера, которого, по сути, поддержал президент, также изменилась мало: 26 августа его работу оценивало «плохо» 53% респондентов, 2 сентября – 51% («хорошо» в обоих случаях – 27%). Не сказалось обращение и на электоральном рейтинге «Единой России»: 26 августа за партию на выборах в Думу в ближайшее воскресенье проголосовало бы 34%, 2 сентября – 35%. Данные опроса ВЦИОМа за 27 августа – 2 сентября подтверждают тренд: одобрение президента изменилось в районе статпогрешности (65% против 66% в конце августа), как и электоральный рейтинг «Единой России» – 36,3% против 36,6%.

В Кремле надеялись, что Путин погасит волну недовольства, но этого не произошло, говорит политолог Михаил Виноградов. Повышение пенсионного возраста – в принципе непопулярная мера: часть населения ждала от Путина, что он вообще откажется от повышения, отмечает ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман. Но Путин повышение принципиально поддержал, что работает на понижение оценок работы властей. С другой стороны, части респондентов выступление Путина понравилось (в основном уже пенсионерам) – вместе это и дало отсутствие заметной динамики, считает социолог. Но одновременно в общественном сознании происходят важные содержательные, внутренние сдвиги, которые могут проявиться позднее, – обоснование повышения планки тем, что иначе денег на всех не хватит, напомнило людям (а кого-то впервые заставило задуматься) об ограниченности ресурсов государства и что Путин не может «спасти» все и всех. Отсюда недалеко до критической оценки любых серьезных государственных расходов – начиная от обороны и силовиков. Пенсионные протесты могут как усилиться, так и сойти на нет, как в случае с реновацией в Москве, заключает Виноградов.-