На какое импортозамещение мы не согласны

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Россияне прагматично относятся к проводимой государством политике импортозамещения: они выбирают отечественную продукцию, если она сопоставима по качеству и цене с импортными аналогами, но не готовы рисковать здоровьем ради голого патриотизма.

Как следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение», выбор россиян определяет не только патриотическая эйфория, но и в немалой степени рациональный подход. Доля тех, кто считает, что все импортные товары следует стремиться заместить российскими, в 2016–2018 гг. не изменилась: так отвечали по 38% опрошенных. Зато с 29 до 39% выросла доля уверенных в том, что отдельные категории товаров пытаться заместить не надо – теперь это самый популярный ответ. Число принципиальных противников импортозамещения снизилось с 18 до 13%.