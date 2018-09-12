От редакции

На какое импортозамещение мы не согласны

Россияне выбирают российские продукты, но импортные лекарства
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Россияне прагматично относятся к проводимой государством политике импортозамещения: они выбирают отечественную продукцию, если она сопоставима по качеству и цене с импортными аналогами, но не готовы рисковать здоровьем ради голого патриотизма.

Как следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение», выбор россиян определяет не только патриотическая эйфория, но и в немалой степени рациональный подход. Доля тех, кто считает, что все импортные товары следует стремиться заместить российскими, в 2016–2018 гг. не изменилась: так отвечали по 38% опрошенных. Зато с 29 до 39% выросла доля уверенных в том, что отдельные категории товаров пытаться заместить не надо – теперь это самый популярный ответ. Число принципиальных противников импортозамещения снизилось с 18 до 13%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике