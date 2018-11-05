Почему нам нужен и важен «Адмирал Кузнецов»

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Министерство обороны

Плановые операции, которые должны были завершиться выводом авианосца «Адмирал Кузнецов» из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе в Рослякове Мурманской области, привели к аварии, в результате которой док был утоплен. При этом один человек, вероятно, погиб, состояние двоих оценивалось как тяжелое. Судя по имеющейся информации, аварийный дизель-генератор на борту дока не функционировал и, когда произошел скачок напряжения, запустить его не удалось. Заявление сетевой компании об отсутствии сбоев в подаче электроэнергии этому не противоречит: ее ответственность не распространяется на заводскую подстанцию.

Работники отрасли говорят, что, когда док начал погружаться с креном, возник драматический момент, когда крениться начал и сам авианосец. Но, видимо, воды поступило уже достаточно много, и корабль смог сойти со стапеля и выровняться. Наверное, можно говорить о втором дне рождения корабля, который был спущен на воду еще в Николаеве в 1985 г.