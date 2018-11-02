Череда технологических аварий снова напомнила о том, какие большие последствия могут быть у небольшой ошибки

Статья опубликована в № 4688 от 02.11.2018 под заголовком: Где искать пробоину

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Драматические технические аварии – октябрьский нештатный пуск «Союза», до того «дырка» в обшивке другого «Союза», теперь утопление стратегически важного плавучего дока ПД-50 – вновь напоминают о том, к каким серьезным последствиям приводят незначительные на первый взгляд «человеческие» нарушения или отклонения от регламентов в работе с техникой.

Как объявила в четверг аварийная комиссия, проблемы у «Союза» с экипажем на борту возникли из-за «деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6 градусов)», допущенной при сборке ракеты на Байконуре. Это мельчайшая, особенно в сопоставлении с размерами ракеты, деталь – и ее механическое повреждение при сборке могло стоить жизни двум членам экипажа.