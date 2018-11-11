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Статья опубликована в № 4693 от 12.11.2018 под заголовком: Новая норма поддержки власти

Как выглядит новая норма поддержки власти

Главный ресурс тех, ко сегодня поддерживает президента и его курс — это опыт приспособления через смирение
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Алексей Левинсон

Год назад структура массовой поддержки президента и его курса выглядела так. Тогда две трети россиян одобряли выбор пути России и 82% одобряли того, кто, как считалось, вывел державу на этот путь и ведет ее по нему. Выше всего одобрение Владимира Путина и выбранного пути было среди молодежи. При этом чем образованнее были опрашиваемые, тем горячее они одобряли выбранную дорогу. Зажиточные (поправившиеся при нынешней власти) одобряли и лидера, и его направление существенно чаще бедных. Такую социальную конструкцию опоры можно признать довольно удачной. Лидера страны и предложенный им курс одобряли в первую очередь наиболее активные группы в социуме. Можно добавить, что это группы, в наибольшей мере располагавшие неким важным ресурсом – капиталом. У одних это деньги, у других знания, у третьих молодость.

За год произошло много событий – и столь понравившихся россиянам, как чемпионат, и столь их огорчивших, как закон о пенсиях. Чемпионат дал передышку после четырех лет сидения в глухой моральной и политической изоляции России. Россияне делали вид, что им все равно, но держать эту мину становилось все труднее. Чемпионат позволил расслабиться.

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Комментарии
Brainsуs
21:32 11.11.2018
Очередная агитка от мистера Левинсона. Особенно насмешило, что дескать, в глубине души россияне жутко переживали, что якобы Россия оказалась в политической изоляции. Тогда почему рейтинг Путина подскочил? Нестыковочка. Население, на самом деле, очень довольно, что Путин показал Западу очередную кузькину мать. Но очень недовольно низкими темпами развития экономики, которые совершенно не соответствуют представлениям россиян о величии России. Вопрос-то действительно очевидный: если мы такие великие, то почему такие бедные и почему так сильно зависим от Запада? И где деньги, Зин? Почему они уходят за рубеж, в закрома, а не работают в России? Частная собственность, по идее, должна способствовать развитию страны из-за раскрепощения частной инициативы населения, а она, вместо этого, почему-то просто узаконивает грабеж страны и того же населения в пользу весьма узкого круга лиц, проживающего, к тому же, большей частью за рубежом или явно планирующим туда переместиться по завершению своих дел "в этой стране". Может, и кузькина мать всего лишь операция прикрытия для этого грабежа? Так что вопросы есть, они вполне естественны и встанут в любом случае, как только схлынет очередная волна энтузиазма по поводу внешнеполитических побед.
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