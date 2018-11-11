Как выглядит новая норма поддержки власти
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Год назад структура массовой поддержки президента и его курса выглядела так. Тогда две трети россиян одобряли выбор пути России и 82% одобряли того, кто, как считалось, вывел державу на этот путь и ведет ее по нему. Выше всего одобрение Владимира Путина и выбранного пути было среди молодежи. При этом чем образованнее были опрашиваемые, тем горячее они одобряли выбранную дорогу. Зажиточные (поправившиеся при нынешней власти) одобряли и лидера, и его направление существенно чаще бедных. Такую социальную конструкцию опоры можно признать довольно удачной. Лидера страны и предложенный им курс одобряли в первую очередь наиболее активные группы в социуме. Можно добавить, что это группы, в наибольшей мере располагавшие неким важным ресурсом – капиталом. У одних это деньги, у других знания, у третьих молодость.
За год произошло много событий – и столь понравившихся россиянам, как чемпионат, и столь их огорчивших, как закон о пенсиях. Чемпионат дал передышку после четырех лет сидения в глухой моральной и политической изоляции России. Россияне делали вид, что им все равно, но держать эту мину становилось все труднее. Чемпионат позволил расслабиться.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}