Культурный на все сто

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Министерства культуры и просвещения хотят ввести для школьников «культурный норматив», сдача которого будет обязательной. Бюрократическая по идее программа будет, вероятно, идеологической по наполнению, но бессмысленной по результатам, служа лишь имитацией культурного развития.

Предложение поступило от министра культуры Владимира Мединского, рассказала на инвестиционном форуме в Сочи министр просвещения Ольга Васильева. И конечно, это предложение было с благодарностью принято. В последние годы, пояснила Васильева, «мы оставили без должного внимания культурное воспитание и обучение наших детей», а ведь нужно воспитывать у детей «эстетическое чувство». Почему все было пущено на самотек, министр ответила уклончиво, но вот теперь, заверила она, все будет по-другому. Энтузиазм ее можно понять: нацпроект «Культура», принятый в развитие президентского майского указа, утвержден, его бюджет на 2019–2024 гг. составит 113,5 млрд руб., из них 109,7 млрд – из федерального бюджета. Их же надо как-то осваивать?