Когда смешное становится страшным
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Бурная реакция соцсетей на исполнение 23 февраля в Исаакиевском соборе Петербурга шуточной песни о ядерном ударе по США отражает крайне невротизированные умонастроения в обществе, находящемся под сильным впечатлением от вовсе не шуточной милитаристской и антиамериканской официальной риторики последних лет.
В субботу, 23 февраля, Концертный хор Санкт-Петербурга выступал в Исаакиевском соборе с программой, посвященной Дню защитника Отечества. Его солисты исполнили песни времен Великой Отечественной войны, а также военные песни Владимира Высоцкого и произведения о любви к родному краю. Однако наибольший резонанс вызвала исполненная на бис песня «На подводной лодочке с атомным моторчиком» о ядерном ударе по США с подводной лодки и с самолета с рефреном «Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля! Пополам гори земля неприятеля!»
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