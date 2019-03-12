От редакции
Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Алжирский пасьянс

Как отказаться от пятого срока. Опыт Алжира

Отсрочка отказа от власти может быть долгой, но не вечной

Сохранение власти немощным стариком в отсутствие консенсуса элит по кандидатуре преемника может продолжаться долго, но не вечно: затягивание процесса транзита чревато сдачей элитами президента ради сохранения своего влияния. Спустя восемь лет после «арабской весны» смена власти произойдет и в Алжире, где избранный впервые еще в 1999 г. 82-летний президент Абдельазиз Бутефлика все же отказался от планов пойти на пятый срок – или за него, уже шесть лет находящегося в инвалидной коляске, это решение приняло его окружение.

Решение не баллотироваться на очередной срок Бутефлика обнародовал, вернувшись из Швейцарии, где перенесший инсульт президент Алжира проходил лечение. Это было первое за много месяцев, если не лет, появление Бутефлики на публике, страна убедилась в немощи главы государства, который, однако, и после инсульта смог в 2014 г. выиграть выборы, набрав больше 80% голосов. Еще месяц назад Бутефлика планировал участвовать в выборах, хотя поправки в конституцию 2016 г. и запрещали ему идти на новый (фактически пятый) срок. После объявления о его участии в выборах в Алжире вспыхнули протесты, продолжавшиеся месяц, на улицы вышли студенты (Алжир – страна с молодым населением) и женщины. 10 марта армия в лице начальника генштаба Ахмеда Гаида Салаха – одного из людей, в реальности управляющих страной при президенте в инвалидной коляске, – поддержала улицу. «Алжирский народ и армия разделяют общее видение по поводу будущего страны», – заявил Салах (цитата по ТАСС). Отказ Бутефлики от участия в выборах улица встретила ликованием – впрочем, краткосрочным, после чего начались митинги с призывами не переносить надолго дату новых выборов, которые должны были пройти в середине апреля.

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Комментарии
avatar-ds
01:34 13.03.2019
Не получилось у зимбабвийцев труп на выборы выставить, надо хоть алжирцам постараться, дотянуть, кто-то же должен обкатать технологию, прежде чем и у нас, по просьбам трудящихся...
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