От редакции
Статья опубликована в № 4787 от 03.04.2019 под заголовком: Платежный кодекс

Кодекс пополнения бюджета

Поправки Минфина в Налоговый кодекс не помешают чиновникам вводить новые платежи

Идея включить в Налоговый кодекс шесть наиболее значительных сборов преследует прежде всего фискальные цели и недостаточно облегчит жизнь бизнеса, поскольку не ограничивает право госорганов вводить новые платежи для компаний и граждан.

Минфин опубликовал для обсуждения поправки в НК, предлагающие включить в него ряд важных для бизнеса сборов, в частности экологический, утилизационный и плату за проезд большегрузных автомобилей. Предложение министерства – ответ на прозвучавшие еще в марте 2016 г. на встрече РСПП с Владимиром Путиным просьбы предпринимателей упорядочить сборы с бизнеса, особенно чувствительные для производственных и транспортных компаний, и не вводить произвольно дополнительных платежей. Бизнес тем не менее инициативой остался не вполне доволен – в том числе методикой расчета сборов и возможностью появления новых оснований для уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и/или страховых взносов (ст. 199 Уголовного кодекса, штраф до 300 000–500 000 руб., лишение свободы на срок до 2–6 лет). Шансов избежать уплаты сборов становится меньше.

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