Выборы всерьез
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В понедельник, 22 апреля, Украина проснется с новым президентом. Опросы, показавшие высокий уровень точности накануне первого тура выборов, не давали шансов президенту Петру Порошенко: в них с кратным отрывом лидировал его главный соперник, актер и шоумен Владимир Зеленский. Его неопытность в реальной публичной политике в сочетании с не самым серьезным профессиональным бэкграундом была ключевой претензией оппонентов. Это нельзя назвать слабым аргументом, но, как показывает скромный российский опыт в этом вопросе, во-первых, высокий уровень поддержки контрэлитного руководителя избирателями – это достаточно долгоиграющий козырь. А во-вторых, важно то, насколько быстро и плотно избранный неполитик переходит в новое, политическое качество, осознавая важность командной работы и выстраивания отношений с элитами.
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