От редакции
Статья опубликована в № 4800 от 22.04.2019 под заголовком: Выборы всерьез

Выборы всерьез

На успешность политика, пришедшего из несерьезной сферы, куда больше бэкграунда влияет умение переключиться на новую работу всерьез

В понедельник, 22 апреля, Украина проснется с новым президентом. Опросы, показавшие высокий уровень точности накануне первого тура выборов, не давали шансов президенту Петру Порошенко: в них с кратным отрывом лидировал его главный соперник, актер и шоумен Владимир Зеленский. Его неопытность в реальной публичной политике в сочетании с не самым серьезным профессиональным бэкграундом была ключевой претензией оппонентов. Это нельзя назвать слабым аргументом, но, как показывает скромный российский опыт в этом вопросе, во-первых, высокий уровень поддержки контрэлитного руководителя избирателями – это достаточно долгоиграющий козырь. А во-вторых, важно то, насколько быстро и плотно избранный неполитик переходит в новое, политическое качество, осознавая важность командной работы и выстраивания отношений с элитами.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
vfortakov
08:19 22.04.2019
Главный вывод статьи, если отнести не только к выборам губернаторов, прост: "нынешняя система выборов делает невозможным повторение в России в чистом виде эксперимента по приходу к власти в регионе «простого мужика»".
20
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике