Иранская нефтяная неожиданность

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Regis Duvignau / REUTERS

Дональд Трамп и его администрация настолько часто подтверждают репутацию непредсказуемых политиков, что сама эта непредсказуемость становится вполне ожидаемой. Но все равно пока застает многих врасплох. 22 апреля Белый дом заявил, что не продлит отсрочку для восьми стран, которым с ноября давал возможность продолжать закупать нефть у Ирана, несмотря на введенные против него жесткие санкции. Участники же рынка ждали, что отсрочка сохранится, пусть квоты на закупки и будут снижены. Неожиданность для любого рынка ведет к пересмотру факторов, определяющих цену. Поэтому баррель резко подорожал в понедельник, небольшой рост продолжился и во вторник – до $74,5 за Brent.

Компенсировать нехватку иранской нефти Белый дом попросил Саудовскую Аравию и ОАЭ. Любопытно, что в этот раз не прозвучало заявления о том, что сохранить баланс на рынке помогут американские производители. Трамп не раз хвалился успехами сланцевых добытчиков в США. Но в данный момент Белому дому, видимо, важнее дать понять участникам рынка, что заместить выпадающую нефть можно очень быстро: на сланцевых месторождениях еще нужно будет бурить новые скважины, а у саудовцев и ОАЭ есть свободные мощности, простаивающие, в частности, из-за декабрьского соглашения ОПЕК, России и других стран о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в день.