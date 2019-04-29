Пасха для большинства
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Самый значимый христианский праздник – Воскресение Христово, Пасха. Он был государственным праздником в дореволюционной России, да и сейчас у Пасхи есть основные атрибуты государственного праздника – первые лица страны традиционно посещают праздничную службу в храме Христа Спасителя в Москве; пасхальное богослужение транслируется на всю страну по федеральным каналам. Однако официальный религиозный праздник в России другой – Рождество Христово: почему не Пасха?
Пасха всегда приходится на воскресенье, которое по светским правилам и так официальный нерабочий день, и не только в России. Однако во многих странах Старого Света Пасха еще и государственный праздник, а следующий после нее понедельник – выходной, как, например, в Италии и Нидерландах. В Австрии, Великобритании, Германии, Финляндии, Швеции пасхальные выходные длятся четыре дня, есть и недельные пасхальные каникулы. В Белоруссии официальными праздниками стали и католическая, и православная Пасха, на Украине и в Грузии – православная (понедельник – выходной).
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