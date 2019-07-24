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Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: Ртутная бомба

Почему тикает ртутная бомба

Флагман советского химпрома оставил экологические проблемы на миллиарды рублей

На закрытом, обанкроченном и брошенном химическом предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области назревает экологический Чернобыль, рассказала «Известиям» руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Областные власти успокаивают: угрозы населению нет, но эти слова делают аналогию с чернобыльской катастрофой еще более точной.

Радионова побывала на промышленных площадках «Усольехимпрома», где около 1000 капитальных строений, и заявила об экологической катастрофе: огромное количество ртутьсодержащих остатков, емкости с химически опасными веществами (часть – под давлением), в скважины закачаны нефтяные отходы. Рядом Ангара, и, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Нужны срочные меры, иначе, опасается Радионова, будет экологический Чернобыль.

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Комментарии
aolovyagina
12:23 25.07.2019
Советская власть кончилась 30 лет назад. После этого у предприятия были собственники, и даже на IPO ходили. Да и Росприроднадзор все эти 30 лет существовал, так что "открытие" Радионовой по меньшей мере удивляет. "О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух"... Таких предприятий тысячи
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