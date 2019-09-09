Нападение на Эллу Памфилову как плохая история для всех

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Евгений Разумный / Ведомости

То, что произошло с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, – это ужасно для нее и ужасно для всего общества. Даже если на нее в ее доме действительно напал вор, а не новорожденный борец с режимом.

В преддверии выборов в Московскую городскую думу, когда от участия в выборах были отстранены оппозиционные кандидаты, обстановка в столице накалилась до небывало высокого градуса. А приговоры, которые Тверской суд Москвы в ускоренном порядке выносит участникам несанкционированных шествий в Москве, поднимают градус еще выше.