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Статья опубликована в № 4922 от 17.10.2019 под заголовком: Цифра недели: 25 евро

Как «Победа» поделила свой проигрыш на всех

Авиакомпания будет брать дополнительные 25 евро со всех международных пассажиров, а не только с тех, кто регистрируется на рейс в аэропорту

Лоукостер «Победа» вновь устроил громкий скандал. 28 октября с началом зимней навигации компания увеличивает цены на рейсы в Россию из зарубежных аэропортов на 25 евро (примерно 1800 руб. по текущему курсу). Для единовременного повышения это очень серьезно. По данным компании, средняя цена билета на международных линиях в прошлом году составляла 4500 руб. То есть речь идет о 40%-ном росте стоимости перелета.

Компания объясняет это необходимостью выполнять решение суда. «Победа» судится с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой, которая требует запретить перевозчику взимать в зарубежных аэропортах с пассажиров плату за регистрацию на стойках аэропортов – те самые 25 евро. Иностранные аэропорты взимают с авиакомпаний отдельные сборы за регистрацию пассажиров на стойке. Перевозчики же перекладывают эти расходы на пассажиров, не желающих заранее самостоятельно зарегистрироваться на рейс. Российские аэропорты так не поступают, соответственно, и авиакомпании отдельных сборов с клиентов не взимают. Суд первой инстанции в апреле отказал прокуратуре, но Мосгорсуд 8 октября встал на ее сторону. Он указал, что «Победа» обязана соблюдать Федеральные авиационные правила, предписывающие авиакомпаниям обеспечивать регистрацию пассажиров и их багажа без дополнительной платы.

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Комментарии
kirill.shirinskiy
04:11 17.10.2019
Это получается что на всех внутренних рейсах с нас автоматом снимают 1800 за регистрацию на рейс, даже если было сделано через интернет?
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