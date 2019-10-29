От редакции
Статья опубликована в № 4930 от 29.10.2019 под заголовком: Шпионы и конкуренты

Шпионы и конкуренты

Спор между Максимом Орешкиным и Алексеем Кудриным – это спор не только экономистов, но и потенциальных преемников

Публичная пикировка министра Максима Орешкина с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным похожа на очередной тур неявной кампании по самовыдвижению в преемники. Сюжет, правда, не новый, да и лексика узнаваемая: в словах Орешкина слышны и путинские, и медведевские мотивы.

Пристальное внимание Счетной палаты к работе Минэкономразвития отвлекает слишком много сил и ресурсов, посетовал Орешкин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Петербурге. Каждую неделю министерство отправляет в Счетную палату справки по нацпроектам, а кроме того, ежемесячно отвечает на 5–6 запросов – такая активность, по мнению Орешкина, похожа на подрывную деятельность советского агента Кима Филби, который парализовывал работу контрразведки Ми-6, загружая ее ненужной бумажной рутиной. Такие «враги», впрочем, есть во всех контрольных органах, считает министр, но у Счетной палаты «есть возможность найти, кто там является агентом иностранной разведки» (цитата по «Интерфаксу»).

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Комментарии
zahar
05:35 29.10.2019
Орешкин демонстрирует абсолютно отвязный стиль фаворита , как в свое время делал Немцов и в нулевые Сурков . Классический тип административно поднятого мажора . И понятно что есть 2 пути из " князи в грязи " - остаться вне Кремлевской стены ( в шутовском исполнении -как Немцов ) или внутри периметра грустным клоуном -как Сурков . Холуйская мерзота
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