Их реализм против нашего оптимизма

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Мировая экономика в 2019 г. замедлится, но российская замедлится еще больше, так что ее отставание в росте увеличится до двукратного, следует из обновленного январского прогноза Всемирного банка. Но и в будущем поводов для оптимизма экономисты Всемирного банка не видят – в отличие от российского правительства, для которого рост – это часть не только экономической, но и политической программы Владимира Путина.

Всемирный банк понизил свой июньский прогноз на 2019 г. по росту среднемировой экономики на 0,1 п. п. до 2,9% и значительнее – на 0,3 п. п. до 1,5% – по росту российской экономики, оставив в силе свой декабрьский прогноз. Мировую экономику будут замедлять, в частности, снижение объемов международной торговли, что скажется и на России, экономика которой сильно зависит от экспорта, прежде всего сырья. Подорожание нефти заметно способствовало тому, что российская экономика, несмотря на ужесточение санкций, сохранила в 2019 г. устойчивый рост, отмечает Всемирный банк. Но у нефтегазового сектора есть пределы в вытягивании экономики, которую душат в первую очередь внутренние проблемы.