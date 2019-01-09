От редакции
Статья опубликована в № 4729 от 10.01.2019 под заголовком: Реализм против оптимизма

Их реализм против нашего оптимизма

Только официальные российские прогнозы роста национальной экономики не видят поводов для ее замедления одновременно с общемировым
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Мировая экономика в 2019 г. замедлится, но российская замедлится еще больше, так что ее отставание в росте увеличится до двукратного, следует из обновленного январского прогноза Всемирного банка. Но и в будущем поводов для оптимизма экономисты Всемирного банка не видят – в отличие от российского правительства, для которого рост – это часть не только экономической, но и политической программы Владимира Путина.

Всемирный банк понизил свой июньский прогноз на 2019 г. по росту среднемировой экономики на 0,1 п. п. до 2,9% и значительнее – на 0,3 п. п. до 1,5% – по росту российской экономики, оставив в силе свой декабрьский прогноз. Мировую экономику будут замедлять, в частности, снижение объемов международной торговли, что скажется и на России, экономика которой сильно зависит от экспорта, прежде всего сырья. Подорожание нефти заметно способствовало тому, что российская экономика, несмотря на ужесточение санкций, сохранила в 2019 г. устойчивый рост, отмечает Всемирный банк. Но у нефтегазового сектора есть пределы в вытягивании экономики, которую душат в первую очередь внутренние проблемы.

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