Протест пустых трибун

30 ноября сотрудники центра «Э» МВД в Петербурге задержали нескольких спартаковских фанатов за декламацию обидных кричалок в адрес нападающего «Зенита» и сборной страны Артема Дзюбы, задержания продолжились и в день игры 1 декабря. По разным данным, задержано было от нескольких десятков до 200 человек.