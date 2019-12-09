Протест пустых трибун
Массовые задержания фанатов «Спартака» стали поводом для масштабной акции солидарности российских футбольных болельщиков
Акция солидарности болельщиков большинства футбольных клубов Российской премьер-лиги, покинувших трибуны в знак протеста против массовых задержаний фанатов «Спартака» неделю назад, показала, что действия полиции вызывают растущее раздражение у все более широких групп граждан, в том числе неполитизированных.
30 ноября сотрудники центра «Э» МВД в Петербурге задержали нескольких спартаковских фанатов за декламацию обидных кричалок в адрес нападающего «Зенита» и сборной страны Артема Дзюбы, задержания продолжились и в день игры 1 декабря. По разным данным, задержано было от нескольких десятков до 200 человек.
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