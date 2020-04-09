Танки против коронавируса

Участвующие в параде Победы на Красной площади российские танки Т-72Б3М и Т-90М оснащены системами защиты от коронавируса, сообщила агентству ТАСС пресс-служба концерна «Уралвагонзавод». Из дальнейших пояснений следует, что никакой специальной защиты против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, у танков нет. И ничем особенным их не оснащали. Просто танки, констатирует пресс-служба, снабжены средствами защиты от оружия массового поражения, в частности от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и биологического оружия, к которому относятся и вирусы.