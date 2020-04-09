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Танки против коронавируса

Победили немецких захватчиков – победим и иноземную заразу
Владимир Рувинский
Андрей Гордеев / Ведомости

Парад Победы символизирует последний неприступный рубеж Владимира Путина в противостоянии с COVID-19, болезнью, которая уже отняла у президента апрельское голосование по поправке в Конституцию, обнулявшей его президентские сроки. Юбилейный парад состоится, похоже, при любых эпидемиологических обстоятельствах.

Участвующие в параде Победы на Красной площади российские танки Т-72Б3М и Т-90М оснащены системами защиты от коронавируса, сообщила агентству ТАСС пресс-служба концерна «Уралвагонзавод». Из дальнейших пояснений следует, что никакой специальной защиты против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, у танков нет. И ничем особенным их не оснащали. Просто танки, констатирует пресс-служба, снабжены средствами защиты от оружия массового поражения, в частности от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и биологического оружия, к которому относятся и вирусы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных