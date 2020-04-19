Здоровая зараза

Чем особенно страшен коронавирус – в отличие от подавляющего большинства инфекционных агентов он заражает людей, даже если у его хозяина нет симптомов. То есть человек чувствует себя здоровым, ведет жизнь здорового – а в то же время в огромных количествах рассеивает вокруг себя весьма контагиозный вирус.