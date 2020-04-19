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Здоровая зараза

Чем опасны бессимптомные носители коронавируса
Кирилл Харатьян

Чем особенно страшен коронавирус – в отличие от подавляющего большинства инфекционных агентов он заражает людей, даже если у его хозяина нет симптомов. То есть человек чувствует себя здоровым, ведет жизнь здорового – а в то же время в огромных количествах рассеивает вокруг себя весьма контагиозный вирус.

Руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова оценила для ТАСС долю носителей SARS-CoV-19, у которых в момент взятия пробы не обнаружено признаков болезни, в 45–50%.

И, вероятно, чем больше будет проведено тестов, тем больше будет доля бессимптомных «положительных» людей. В субботу в Чикаго в одной ночлежке для бездомных – после случайно обнаруженной вспышки «ковида» – провели тестирование всех остававшихся там 146 человек и у всех выявили коронавирус и не выявили симптомов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных