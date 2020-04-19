Здоровая зараза

Здоровая заразаЧем опасны бессимптомные носители коронавируса
Чем особенно страшен коронавирус – в отличие от подавляющего большинства инфекционных агентов он заражает людей, даже если у его хозяина нет симптомов. То есть человек чувствует себя здоровым, ведет жизнь здорового – а в то же время в огромных количествах рассеивает вокруг себя весьма контагиозный вирус.
Руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова оценила для ТАСС долю носителей SARS-CoV-19, у которых в момент взятия пробы не обнаружено признаков болезни, в 45–50%.
И, вероятно, чем больше будет проведено тестов, тем больше будет доля бессимптомных «положительных» людей. В субботу в Чикаго в одной ночлежке для бездомных – после случайно обнаруженной вспышки «ковида» – провели тестирование всех остававшихся там 146 человек и у всех выявили коронавирус и не выявили симптомов.