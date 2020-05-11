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Минус двадцать процентов

Господдержка компенсирует населению малую долю потерянных доходов
Павел Аптекарь
Денис Абрамов / для Ведомостей

Эксперты Высшей школы экономики прогнозируют резкое, до 20%, падение доходов населения России во II квартале 2020 г. из-за эпидемии коронавируса. За год доходы могут упасть на 12%, что сопоставимо со снижением доходов за период с 2014 по 2018 г. Без увеличения государственной помощи самым пострадавшим от коронакризиса отраслям экономики и некоторым категориям работников экономика и благосостояние будут восстанавливаться весьма медленно.

Пандемия может вызвать резкое снижение уровня жизни десятков миллионов россиян – вырастет безработица, сократятся зарплаты. По данным социологов, работы в последние месяцы лишились от 5 (ФОМ) до 12% («Ромир» и Gallup International) опрошенных, еще большая доля вынуждена уйти в неоплачиваемые отпуска. Снижение доходов фиксируют около 40% респондентов. По прогнозам института «Центр развития» Высшей школы экономики, основанным на анализе статистических данных и социологических исследований, около 25% работников потеряют зарплату или будут получать ее в неполном размере. Если предположить, что 12,5% лишатся зарплаты вовсе, а 12,5% будут получать 50% прежнего заработка, то доходы населения во II квартале 2020 г. упадут на 21,8% по сравнению с тем же периодом 2019 г. Меры господдержки – повышение пособия по безработице, помощь компаниям, сохранившим занятость, повышение зарплат медикам и детских пособий – компенсируют всего 2,2 процентных пункта. Но даже эти меры не всегда быстро вводятся в действие.

По мнению заместителя директора Центра развития Светланы Мисихиной, это впечатляющее падение не вызовет социальной катастрофы: в первую неделю, объявленную нерабочей, большинство населения сделало большие запасы продуктов, а затраты на многие другие товары и услуги значительно снизились. Однако падение доходов способно осложнить жизнь отдельным группам населения, особенно бедным и семьям, члены которых лишились заработка полностью или частично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных