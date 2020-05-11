Минус двадцать процентов

Пандемия может вызвать резкое снижение уровня жизни десятков миллионов россиян – вырастет безработица, сократятся зарплаты. По данным социологов, работы в последние месяцы лишились от 5 (ФОМ) до 12% («Ромир» и Gallup International) опрошенных, еще большая доля вынуждена уйти в неоплачиваемые отпуска. Снижение доходов фиксируют около 40% респондентов. По прогнозам института «Центр развития» Высшей школы экономики, основанным на анализе статистических данных и социологических исследований, около 25% работников потеряют зарплату или будут получать ее в неполном размере. Если предположить, что 12,5% лишатся зарплаты вовсе, а 12,5% будут получать 50% прежнего заработка, то доходы населения во II квартале 2020 г. упадут на 21,8% по сравнению с тем же периодом 2019 г. Меры господдержки – повышение пособия по безработице, помощь компаниям, сохранившим занятость, повышение зарплат медикам и детских пособий – компенсируют всего 2,2 процентных пункта. Но даже эти меры не всегда быстро вводятся в действие.