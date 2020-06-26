Налоговые стимулы как фактор неравенства

Доля расходов на команду в IТ-компаниях часто не ниже 60% от общих затрат, так что почти двукратное сокращение страховых взносов существенно уменьшит их издержки. А почти семикратное снижение ставки налога на прибыль действительно может послужить одним из стимулов для того, чтобы IТ-компании чаще выбирали Россию в качестве своей налоговой резиденции. 3% – это, конечно, все еще выше, чем на излюбленном айтишниками Кипре (там 2,5%) или, например, в Белоруссии (там в ряде случаев вообще 0%), но, как заметил Владимир Путин, уже «не только сравнимо, но даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IТ-бизнеса юрисдикциях, как индийская или ирландская».