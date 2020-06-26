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Налоговые стимулы как фактор неравенства

Почему IТ-отрасли пока рано радоваться новым ставкам
Юрий Кацман

Президент с подачи правительства обещал IТ-компаниям мощный налоговый стимул: страховые взносы для них будут снижены с 14 до 7,6%, а ставка налога на прибыль – с 20 до 3%. Причем не на период преодоления последствий коронакризиса и не на какой-то еще период, а бессрочно.

Доля расходов на команду в IТ-компаниях часто не ниже 60% от общих затрат, так что почти двукратное сокращение страховых взносов существенно уменьшит их издержки. А почти семикратное снижение ставки налога на прибыль действительно может послужить одним из стимулов для того, чтобы IТ-компании чаще выбирали Россию в качестве своей налоговой резиденции. 3% – это, конечно, все еще выше, чем на излюбленном айтишниками Кипре (там 2,5%) или, например, в Белоруссии (там в ряде случаев вообще 0%), но, как заметил Владимир Путин, уже «не только сравнимо, но даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IТ-бизнеса юрисдикциях, как индийская или ирландская».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных