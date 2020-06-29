Кирилл Серебренников: спор о ценностях

Кирилл Серебренников: спор о ценностяхПо мнению российских властей, все мерится в рублях
Приговор Кириллу Серебренникову и его сослуживцам по «Седьмой студии» вызвал вздох облегчения у просвещенной публики: не посадили, срок условный. Ну и правда, большое спасибо!
Но осужденным придется вернуть 128 млн руб. Министерству культуры, это тоже решил суд. И тут спасибо сказать явно не за что. Конечно, можно надеяться, что найдутся благотворители из списка Forbes и заплатят за режиссера Серебренникова или, глядишь, граждане соберут всю эту огромную сумму – недавно собрали даже больше на самое дорогое лекарство в мире, от спинальной мышечной атрофии, для маленького поповича, сына российского священника.
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