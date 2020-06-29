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Кирилл Серебренников: спор о ценностях

По мнению российских властей, все мерится в рублях
Кирилл Харатьян

Приговор Кириллу Серебренникову и его сослуживцам по «Седьмой студии» вызвал вздох облегчения у просвещенной публики: не посадили, срок условный. Ну и правда, большое спасибо!

Но осужденным придется вернуть 128 млн руб. Министерству культуры, это тоже решил суд. И тут спасибо сказать явно не за что. Конечно, можно надеяться, что найдутся благотворители из списка Forbes и заплатят за режиссера Серебренникова или, глядишь, граждане соберут всю эту огромную сумму – недавно собрали даже больше на самое дорогое лекарство в мире, от спинальной мышечной атрофии, для маленького поповича, сына российского священника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных