Перезапуск экономики за два месяца

Общенациональный план действий по выходу из кризиса, представленный правительством РФ, пока выглядит набором разрозненных мер, взятых в основном из ведомственных программ прошлых лет. Акцентированно смотрится, пожалуй, только снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15%: тут федеральный бюджет недополучит 850 млрд руб. – но большой вопрос, получил ли бы он их, если бы ставку не снизил. Все остальное весьма скромно: выплаты на детей дважды по 10 000 руб. (400 млрд руб.) и регионам с существенным падением доходов (еще 200 млрд руб.).