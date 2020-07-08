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Экспроприация красного директора

Что означает отъем активов у Павла Грудинина
Алексей Сахнин , публицист
Редкий случай, когда собственность отнимают не коммунисты, а у коммунистов /РИА Новости

6 июля Арбитражный апелляционный суд Москвы отказал директору совхоза им. Ленина Павлу Грудинину, который обжаловал решение суда предыдущей инстанции, обязавшего его выплатить своему предприятию более 1 млрд руб. Поскольку таких денег у Грудинина нет, то на взыскание по иску могут быть обращены оставшиеся у предпринимателя-коммуниста 21% акций подмосковного совхоза.

Атака на совхоз шла с трех сторон. С 2018 г. подмосковные суды занимаются иском акционеров-миноритариев, которые требовали от красного директора компенсировать им якобы причиненный ущерб от сделки, в ходе которой совхоз продал IKEA участок земли рядом с МКАД. Сам Грудинин утверждает, что решение о сделке было принято на общем собрании акционеров, а предприятие получило от нее прибыль, на которую в совхозном поселке была построена школа. Но суд встал на сторону истцов. Именно это решение пытался обжаловать бывший экс-кандидат в президенты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных