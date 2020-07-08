Экспроприация красного директора

Экспроприация красного директораЧто означает отъем активов у Павла Грудинина
6 июля Арбитражный апелляционный суд Москвы отказал директору совхоза им. Ленина Павлу Грудинину, который обжаловал решение суда предыдущей инстанции, обязавшего его выплатить своему предприятию более 1 млрд руб. Поскольку таких денег у Грудинина нет, то на взыскание по иску могут быть обращены оставшиеся у предпринимателя-коммуниста 21% акций подмосковного совхоза.
Атака на совхоз шла с трех сторон. С 2018 г. подмосковные суды занимаются иском акционеров-миноритариев, которые требовали от красного директора компенсировать им якобы причиненный ущерб от сделки, в ходе которой совхоз продал IKEA участок земли рядом с МКАД. Сам Грудинин утверждает, что решение о сделке было принято на общем собрании акционеров, а предприятие получило от нее прибыль, на которую в совхозном поселке была построена школа. Но суд встал на сторону истцов. Именно это решение пытался обжаловать бывший экс-кандидат в президенты.