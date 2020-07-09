Зачем бизнесу открытый код

В 2005 г. Билл Гейтс сравнил авторов свободного софта с коммунистами. Прошло 15 лет – и Microsoft не только официально попросила прощения, но еще и сама выкладывает свои разработки в открытый доступ, а в 2018 г. приобрела Github – ведущий сервис для разработчиков программного обеспечения. Open source – это и огромное движение, изменившее мир, и нешуточный рынок с серьезными сделками. Так, в 2018 г. IBM купила Red Hat за $32 млрд, система управления базами данных с открытым кодом MongoDB оценивается в $4 млрд, а опенсорсную компанию Elastic после выхода на IPO оценили в $6 млрд.