Зачем бизнесу открытый код

Зачем бизнесу открытый кодНа долю open source уже приходится больше половины рынка корпоративного ПО
Программное обеспечение с открытым кодом (open source) завоевывает корпоративный сегмент: по итогам 2019 г. доля закрытых решений составляла 55% от всего используемого бизнесом ПО, в 2020 г. уже только 42%, а к 2021 г. объем используемого проприетарного обеспечения сократится, по прогнозам, до 32%. Две трети всего софта, используемого корпорациями, будет с открытым кодом.
В 2005 г. Билл Гейтс сравнил авторов свободного софта с коммунистами. Прошло 15 лет – и Microsoft не только официально попросила прощения, но еще и сама выкладывает свои разработки в открытый доступ, а в 2018 г. приобрела Github – ведущий сервис для разработчиков программного обеспечения. Open source – это и огромное движение, изменившее мир, и нешуточный рынок с серьезными сделками. Так, в 2018 г. IBM купила Red Hat за $32 млрд, система управления базами данных с открытым кодом MongoDB оценивается в $4 млрд, а опенсорсную компанию Elastic после выхода на IPO оценили в $6 млрд.