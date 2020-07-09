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Зачем бизнесу открытый код

На долю open source уже приходится больше половины рынка корпоративного ПО
Иван Ямщиков , евангелист ABBYY
Максим Стулов / Ведомости

Программное обеспечение с открытым кодом (open source) завоевывает корпоративный сегмент: по итогам 2019 г. доля закрытых решений составляла 55% от всего используемого бизнесом ПО, в 2020 г. уже только 42%, а к 2021 г. объем используемого проприетарного обеспечения сократится, по прогнозам, до 32%. Две трети всего софта, используемого корпорациями, будет с открытым кодом.

В 2005 г. Билл Гейтс сравнил авторов свободного софта с коммунистами. Прошло 15 лет – и Microsoft не только официально попросила прощения, но еще и сама выкладывает свои разработки в открытый доступ, а в 2018 г. приобрела Github – ведущий сервис для разработчиков программного обеспечения. Open source – это и огромное движение, изменившее мир, и нешуточный рынок с серьезными сделками. Так, в 2018 г. IBM купила Red Hat за $32 млрд, система управления базами данных с открытым кодом MongoDB оценивается в $4 млрд, а опенсорсную компанию Elastic после выхода на IPO оценили в $6 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных