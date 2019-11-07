Как в коворкингах воруют идеи, клиентов и сотрудников
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В конце октября cооснователь венчурного фонда The Untitled Константин Синюшин задал в Facebook вопрос своим подписчикам: «А в вашем коворкинге другие стартапы воруют идеи, партнеров, клиентов, сотрудников или прямо куски программного кода?» У страницы Синюшина более 10 000 подписчиков, вопрос вызвал оживленную дискуссию. Одни стали делиться историями, как у них в коворкинге позаимствовали идеи или увели сотрудников, другие писали, что коворкинги изначально и были придуманы для беспрепятственного обмена идеями. Павел Некрашевич, основатель биотехнологического стартапа Encora Technologies, вспоминает, что его команда разрабатывала медпрепарат для онкологических больных в университетской лаборатории, в которой рядом трудились аспиранты-иностранцы над похожим проектом. Они сдали заказчику именно тот прототип продукта, который обсуждала группа Некрашевича, и опередили россиян, говорит предприниматель. Теперь у Некрашевича свой стартап, и время от времени он снимает для команды места в коворкинге. Он выбирает рабочие места либо в углу, либо те, позади которых стена или окно, чтобы никто не мог подсмотреть на экране компьютера данные. Совещания Некрашевич проводит за закрытыми дверями в переговорных коворкинга или в кафе за территорией.
Демократично и недорого
По данным компании Cushman & Wakefield, в I квартале 2019 г. в Москве действовало более 100 коворкингов. На столицу приходится около 90% коллективных офисов России. И площади коворкингов в столице будут ежегодно расти на 30–40%, согласно исследованию Jones Lang LaSalle (JLL).
Места в коворкингах арендуют не только удаленные сотрудники и начинающие предприниматели, но и крупные компании. В конце октября головная структура финансовой группы «Тинькофф» – TCS Group Holding договорилась с сетью коворкингов SOK об аренде 1039 рабочих мест. Площадь коворкинга, который займет «Тинькофф», составляет около 7000 кв. м, а договор заключен до середины 2023 г. Как ранее рассказал «Ведомостям» руководитель направления гибких офисных решений JLL Евгений Гасников, аренда мест в коворкинге дает арендатору возможность быстро и без предварительного ремонта заехать в офис и при необходимости увеличивать количество рабочих мест.
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