Минфин планирует опасный профицит

Минфин планирует опасный профицитУжесточение финансовой политики поощряет мрачный настрой бизнеса и подавляет спрос
В январе 2020 г. в послании президента были оглашены меры по социальной поддержке граждан. Потом, в апреле – июне, пандемия потребовала увеличения ежемесячных бюджетных ассигнований почти в 1,5 раза – в условиях, заметим, снижения налоговых поступлений. При этом государство резко увеличило заимствования на рынке ОФЗ.
Да, во время пандемии правительства практически всех стран открыли закрома и начали активно тратить и занимать, поддерживаемые даже теми партиями, которые обычно к этому не склонны. Да, российские программы поддержки были не столь щедры. Но даже настроенные скептически наблюдатели были удивлены резким разворотом.
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