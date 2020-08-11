Минфин планирует опасный профицит

Да, во время пандемии правительства практически всех стран открыли закрома и начали активно тратить и занимать, поддерживаемые даже теми партиями, которые обычно к этому не склонны. Да, российские программы поддержки были не столь щедры. Но даже настроенные скептически наблюдатели были удивлены резким разворотом.