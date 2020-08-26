Люди устали от коллекторов

Люди устали от коллекторовМногие заемщики считают, что не возвращать долги нормально
Немного найдется людей, общение с которыми вызывает такую же неприязнь, как разговор с коллектором. Бесцеремонный, грубый, настырный – самые легкие эпитеты, которыми награждают заемщики людей этой профессии. Они достали всех. Владимир Путин даже потребовал от главы Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова взять наконец деятельность коллекторов под контроль, потому что, заметил президент, «то, с чем люди сталкиваются в работе коллекторских организаций <...> это просто переходит иногда всякие границы». А Банк России вдруг напомнил, что заемщик имеет право запретить банку-кредитору передавать долг третьим лицам (подробнее см. статью на стр. 01).
Деятельность коллекторов пытаются «взять под контроль» не первый год. И на самом деле кое-что (например, количество звонков заемщикам и урочное время для них) вполне удалось регламентировать. Знакомый коллектор даже как-то жаловался мне, что, мол, непонятно, как вообще работать под такими ограничениями. А если заемщики после разъяснений ЦБ начнут массово блокировать возможность передачи долга от банков коллекторам, чтобы никогда с ними не сталкиваться, коллекторский бизнес совсем осложнится. И правильно, скажут все, туда им и дорога. Хотя действия современных коллекторов не идут ни в какое сравнение с методами, которые практиковались в 1990-е, симпатии к коллекторам, конечно, и близко нет и никакого сочувствия их тяжелая судьба не вызывает. Наоборот, скорее, злорадство.