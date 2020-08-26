Люди устали от коллекторов

Деятельность коллекторов пытаются «взять под контроль» не первый год. И на самом деле кое-что (например, количество звонков заемщикам и урочное время для них) вполне удалось регламентировать. Знакомый коллектор даже как-то жаловался мне, что, мол, непонятно, как вообще работать под такими ограничениями. А если заемщики после разъяснений ЦБ начнут массово блокировать возможность передачи долга от банков коллекторам, чтобы никогда с ними не сталкиваться, коллекторский бизнес совсем осложнится. И правильно, скажут все, туда им и дорога. Хотя действия современных коллекторов не идут ни в какое сравнение с методами, которые практиковались в 1990-е, симпатии к коллекторам, конечно, и близко нет и никакого сочувствия их тяжелая судьба не вызывает. Наоборот, скорее, злорадство.