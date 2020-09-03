Вера, надежда и кредитные каникулы

По состоянию на конец августа заключено более 220 000 соглашений на беспроцентные и льготные кредиты на выплату зарплаты на общую сумму почти 500 млрд руб., оформлено больше 2,2 млн грантов на сумму свыше 90 млрд руб., расширена программа «8,5», по которой было выдано суммарно 637 млрд руб. кредитов по льготным ставкам. По данным ЦБ, за период с 20 марта по 26 августа 2020 г. свыше 141 000 МСП обратились в банки за реструктуризацией, доля одобренных заявок – около 3/4. Объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 740 млрд руб., в основном это кредитные каникулы (отсрочка или снижение выплат по кредиту) – около 68% всех реструктуризаций.