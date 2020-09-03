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Вера, надежда и кредитные каникулы

Как идет спасение малого бизнеса
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

По состоянию на конец августа заключено более 220 000 соглашений на беспроцентные и льготные кредиты на выплату зарплаты на общую сумму почти 500 млрд руб., оформлено больше 2,2 млн грантов на сумму свыше 90 млрд руб., расширена программа «8,5», по которой было выдано суммарно 637 млрд руб. кредитов по льготным ставкам. По данным ЦБ, за период с 20 марта по 26 августа 2020 г. свыше 141 000 МСП обратились в банки за реструктуризацией, доля одобренных заявок – около 3/4. Объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 740 млрд руб., в основном это кредитные каникулы (отсрочка или снижение выплат по кредиту) – около 68% всех реструктуризаций.

Помогли ли федеральные антикризисные программы? Насколько все эти цифры действительно существенны в масштабах малого и среднего бизнеса России?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных