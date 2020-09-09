Убыль населения как средство повышения качества жизни

Минувший 2019 год не был успешным с точки зрения экономики. Население быстро считало тренд на стагнацию и ответило адекватно: семьи, планировавшие обзавестись детьми, отложили размножение на потом. Добавил свою ложку дегтя и COVID. Закрытие границ вынудило многих иностранцев, постоянно проживающих в России, уехать на родину, а остановка бизнеса на время карантина сделала бессмысленной трудовую миграцию не только к нам, но и по всему миру.