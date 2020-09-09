Убыль населения как средство повышения качества жизни

Убыль населения как средство повышения качества жизниПочему бороться за прирост населения любой ценой вредно
Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2020 г. количество умерших в стране превзошло число родившихся на 265 500. Мигранты, которые много лет поддерживали численность населения, на сей раз не справились: всего на постоянное жительство в Россию приехало 48 900 человек, что покрыло естественную убыль только на 18%.
Минувший 2019 год не был успешным с точки зрения экономики. Население быстро считало тренд на стагнацию и ответило адекватно: семьи, планировавшие обзавестись детьми, отложили размножение на потом. Добавил свою ложку дегтя и COVID. Закрытие границ вынудило многих иностранцев, постоянно проживающих в России, уехать на родину, а остановка бизнеса на время карантина сделала бессмысленной трудовую миграцию не только к нам, но и по всему миру.