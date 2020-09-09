Как суп стал оружием революционеров на Западе

Суповая риторика американского президента отражает стремительно растущий накал предвыборной борьбы в США. Пока президент пугает страну радикалами, в стане его врагов, наоборот, верх одержали умеренные центристы. Хотя Джо Байден и его окружение используют левую фразеологию, говоря о равенстве и интересах рабочих, большинство политиков-демократов проголосовали за отмену ограничений по налоговому вычету SALT, который принесет выгоду 1% самых богатых американцев.