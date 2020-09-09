Homo isolatusКак COVID-19 создает человека будущего
Хотя многие все еще с нетерпением ждут возвращения к нормальной жизни, то, что можно отнести к критерию «нормальности» после пандемии, вероятно, будет сильно отличаться от того, к чему мы привыкли до ее начала.
Вполне вероятно, историки будущего увидят в 2020 г. начало нового этапа развития человечества. Пандемия COVID-19 спровоцировала полную непредсказуемость будущего и рождение нового человека – Homo isolatus. Его инстинкт индивидуализма выше солидарности и просвещенного эгоизма.
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