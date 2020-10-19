Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Пандемия давит обналичку

Объем сомнительных финансовых операций сократился в 1,5 раза
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

Пандемия меняет не только структуру экономики и формат работы с клиентами. Меняется и теневой сектор – операции по выводу денег, обналичиванию и прочие сомнительные активности, с которыми борются регуляторы и правоохранители по всему миру, но никак не поборют. Введение ограничений, заморозка ряда отраслей и другие последствия пандемии сказались как на объемах, так и на видах обналички и отмывания. Есть прогресс и в борьбе со специализированными банковскими площадками – ландроматами: крупнейшие из них уже уничтожены.

По оценкам ЦБ, объем сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2020 г. уменьшился по сравнению с аналогичным прошлогодним в 1,5 раза (хотя можно и усомниться – вероятно, еще не все схемы выявлены). Резко сократился и вывод денег за рубеж – в 1,7 раза, преимущественно за счет уменьшения объемов сомнительных переводов по сделкам с услугами. В качестве основания для вывода средств за рубеж чаще всего в этом году использовались авансовые платежи за импортируемые товары без последующей их поставки (42% от общего объема).

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных