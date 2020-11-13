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ИТ-индустрия мучительно преодолевает диктат монополий

ФАС пока не может противостоять интернет-гигантам
Игорь Наймушин , исполнительный директор ИТ-коалиции
ИТ-индустрия мучительно преодолевает диктат монополий /Андрей Гордеев / Ведомости

По оценкам Минцифры, объем интернет-экономики, включая мобильную, в прошлом году достиг 5 трлн руб. На этот сектор приходится около 5% российского ВВП с потенциалом роста до 20%, он активно развивается – с сопутствующим этой фазе слабым регулированием. Работа над «пятым цифровым пакетом» поправок в антимонопольное законодательство идет более двух лет, но особых новостей нет. Между тем конфликты в сфере цифрового бизнеса множатся. Это и недовольство действиями платформы Wildberries со стороны ее поставщиков, и претензии к «Яндексу» от российских интернет-сервисов, указывающих на злоупотребления им своим доминированием на рынке интернет-поиска, и кейс «Лаборатория Касперского» против Apple. Все эти конфликты приходится разрешать в ручном режиме.

Главная проблема в том, что в нынешней редакции поправок нет даже намека на регулирование ключевых цифровых платформ и экосистем, а, как мы видим, именно в этом направлении развивается цифровой бизнес. Мировые лидеры – Facebook, Instagram, Google – и крупнейшие российские игроки – «Яндекс» и Mail.ru Group – активно наращивают цифровую экономическую силу. Они контролируют критическую инфраструктуру интернет-индустрии, а их ядро – поиск и социальные сети – объединяют десятки собственных сервисов, собирают уникальные данные о пользователях и распоряжаются ими исключительно в своих интересах. Попытки ввести новый подход к оценке рыночной власти глобальных платформ и определению доминирующего положения пока проваливаются. А это значит, что платформы могут наращивать свой потенциал без ограничений. Что они и делают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных