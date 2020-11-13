ИТ-индустрия мучительно преодолевает диктат монополий

Главная проблема в том, что в нынешней редакции поправок нет даже намека на регулирование ключевых цифровых платформ и экосистем, а, как мы видим, именно в этом направлении развивается цифровой бизнес. Мировые лидеры – Facebook, Instagram, Google – и крупнейшие российские игроки – «Яндекс» и Mail.ru Group – активно наращивают цифровую экономическую силу. Они контролируют критическую инфраструктуру интернет-индустрии, а их ядро – поиск и социальные сети – объединяют десятки собственных сервисов, собирают уникальные данные о пользователях и распоряжаются ими исключительно в своих интересах. Попытки ввести новый подход к оценке рыночной власти глобальных платформ и определению доминирующего положения пока проваливаются. А это значит, что платформы могут наращивать свой потенциал без ограничений. Что они и делают.