ИТ-индустрия мучительно преодолевает диктат монополий

ИТ-индустрия мучительно преодолевает диктат монополийФАС пока не может противостоять интернет-гигантам
По оценкам Минцифры, объем интернет-экономики, включая мобильную, в прошлом году достиг 5 трлн руб. На этот сектор приходится около 5% российского ВВП с потенциалом роста до 20%, он активно развивается – с сопутствующим этой фазе слабым регулированием. Работа над «пятым цифровым пакетом» поправок в антимонопольное законодательство идет более двух лет, но особых новостей нет. Между тем конфликты в сфере цифрового бизнеса множатся. Это и недовольство действиями платформы Wildberries со стороны ее поставщиков, и претензии к «Яндексу» от российских интернет-сервисов, указывающих на злоупотребления им своим доминированием на рынке интернет-поиска, и кейс «Лаборатория Касперского» против Apple. Все эти конфликты приходится разрешать в ручном режиме.
Главная проблема в том, что в нынешней редакции поправок нет даже намека на регулирование ключевых цифровых платформ и экосистем, а, как мы видим, именно в этом направлении развивается цифровой бизнес. Мировые лидеры – Facebook, Instagram, Google – и крупнейшие российские игроки – «Яндекс» и Mail.ru Group – активно наращивают цифровую экономическую силу. Они контролируют критическую инфраструктуру интернет-индустрии, а их ядро – поиск и социальные сети – объединяют десятки собственных сервисов, собирают уникальные данные о пользователях и распоряжаются ими исключительно в своих интересах. Попытки ввести новый подход к оценке рыночной власти глобальных платформ и определению доминирующего положения пока проваливаются. А это значит, что платформы могут наращивать свой потенциал без ограничений. Что они и делают.