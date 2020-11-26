Cirque du Soleil избежала банкротства

По условиям одобренной судом сделки по реструктуризации компании контроль над ней переходит от американской TPG Capital и канадского пенсионного фонда Квебека к кредиторам – Catalyst Capital Group, Soundpoint Capital, CBAM Partners и Benefit Street Partners. Подробности сделки не раскрываются, однако новые владельцы Cirque du Soleil уже объявили о намерении вложить $375 млн в перезапуск репертуара всемирно известной цирковой труппы. Продажа каких-либо активов компании не планируется.