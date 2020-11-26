Новая модель левого капитализма

Новая модель левого капитализмаШведские коммунисты хотят занять место социал-демократов
Когда приезжаешь в Швецию, кажется, что учебники географии ошибаются и ты попал на изолированный остров.
В разгар пандемии «особый шведский путь» бросается в глаза. Посреди закрытого на карантин мира эта страна живет почти обычной жизнью. Работают школы, предприятия, кафе; почти нет людей в масках. Конечно, и эпидемия, и вызванный ею кризис не обошли стороной Швецию. Но все же исторические часы, отмеряющие ход кризиса, здесь сильно отстают. Словно еще не наступил жуткий 2020 год, а на календаре все еще 2015-й. Грозовые облака уже закрыли горизонт, но бури еще нет, а многие и вовсе не верят, что она разразится.
Дело не только в пандемии. В то время как политические модели большинства развитых стран испытывают экстремальные перегрузки, шведская демократия функционирует в штатном режиме. В прошлом такое «отставание» от графика мировых кризисов позволяло стране избежать эксцессов и создать социальную модель, которая соединила достижения капиталистического Запада и социалистического Востока.