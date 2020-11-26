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Новая модель левого капитализма

Шведские коммунисты хотят занять место социал-демократов
Алексей Сахнин
Jonathan NACKSTRAND / AFP

Когда приезжаешь в Швецию, кажется, что учебники географии ошибаются и ты попал на изолированный остров. 

В разгар пандемии «особый шведский путь» бросается в глаза. Посреди закрытого на карантин мира эта страна живет почти обычной жизнью. Работают школы, предприятия, кафе; почти нет людей в масках. Конечно, и эпидемия, и вызванный ею кризис не обошли стороной Швецию. Но все же исторические часы, отмеряющие ход кризиса, здесь сильно отстают. Словно еще не наступил жуткий 2020 год, а на календаре все еще 2015-й. Грозовые облака уже закрыли горизонт, но бури еще нет, а многие и вовсе не верят, что она разразится.

Дело не только в пандемии. В то время как политические модели большинства развитых стран испытывают экстремальные перегрузки, шведская демократия функционирует в штатном режиме. В прошлом такое «отставание» от графика мировых кризисов позволяло стране избежать эксцессов и создать социальную модель, которая соединила достижения капиталистического Запада и социалистического Востока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных