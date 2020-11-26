Новая модель левого капитализма

В разгар пандемии «особый шведский путь» бросается в глаза. Посреди закрытого на карантин мира эта страна живет почти обычной жизнью. Работают школы, предприятия, кафе; почти нет людей в масках. Конечно, и эпидемия, и вызванный ею кризис не обошли стороной Швецию. Но все же исторические часы, отмеряющие ход кризиса, здесь сильно отстают. Словно еще не наступил жуткий 2020 год, а на календаре все еще 2015-й. Грозовые облака уже закрыли горизонт, но бури еще нет, а многие и вовсе не верят, что она разразится.